Оливер Стоун попросил Владимира Путина крестить его дочь
Американский режиссер Оливер Стоун обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой стать крестным его дочери.
Во время телеинтервью Путин рассказал, как стал крестным дочери украинского политика Виктора Медведчука. Глава государства отметил, что стать крестным отцом ребенка — большая честь, причем у православных не принято отказываться от таких предложений.
В ответ Стоун заявил, что попросил бы Владимира Путина стать крестным его 22-летней дочери. Режиссер утверждает, что девушка воспитана в христианских традициях, хотя не является православной. На замечание российского лидера, что она должна быть православной, чтобы стать его крестницей, Стоун пообещал решить этот вопрос.
Продолжая тему крестин, Владимир Путин также отметил, что у него единицы крестников, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в интервью Оливеру Стоуну Владимир Путин заявил, что не верит в возможность отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля спецслужбами Великобритании.
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