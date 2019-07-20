Эксперт рассказал о перспективах добычи полезных ископаемых на Луне
Заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта сообщил, что при нынешнем уровне развития техники добывать полезные ископаемые на Луне не имеет смысла.
Слюта объясняет, что запасы редкоземельных элементов на Земле вполне достаточны. А вот на Луне минералов не так уж и много.
— Нам известно наличие на ней всего около 100 различных минералов, а на Земле — более пяти тысяч, — приводят слова ученого РИА Новости.
Сегодня весь мир отмечает пятидесятилетие первой высадки человека на Луну. Приземление лунного модуля корабля «Аполлона-11» произошло в 23:18 по московскому времени 20 июля 1969 года. А в 5:56 21 июля Нил Армстронг первым из землян ступил на Луну.
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