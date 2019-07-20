День Казанской иконы Божией Матери: история праздника

День Казанской иконы Пресвятой Богородицы (или Казанской Божией Матери) отмечается верующими 21 июля и 4 ноября. Данная икона — одна из наиболее почитаемых в православном мире. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила со священником, чтобы узнать об истории праздника и чудесах, связанных с иконой.

История иконы

В 1579 году пожар опустошил половину Казанского кремля с прилегающей к нему частью города. Девятилетней девочке, стрелецкой дочери Матрене, явилась во сне Богородица и повелела искать на пепелище сгоревшего дома Свою икону. На том самом месте, что указала во сне Богородица, и была найдена чудотворная икона.

— Икона была обретена в 1579 году после того, как в Казани произошел сильнейший пожар. Во времена Ивана Грозного с копией образа Ермак покорял Сибирь. С образом иконы связывают освобождение Москвы от захвативших город поляков в 1612 году, с победой в битве при Бородино. Чудотворный образ был утрачен в Смутное время после нашествия поляков. Сейчас есть только списки, то есть копии иконы, — рассказал «Вечерей Москве» иерей, настоятель Казанского храма села Тележенка Алексей Анисимов.

По свидетельствам, с иконой было связано много чудес, например, исцеления больных. В том числе тех, кто потерял зрение Фото: Гавриил Григоров, «Вечерняя Москва»

Чудодейственные свойства

Как отмечает Анисимов, по свидетельствам, с иконой было связано много чудес, например, исцеления больных. В том числе тех, кто потерял зрение.

— Кроме того, люди молились Богу перед иконой Казанской Божьей Матери, прося даровать защиту от нападения врагов, защитить и помочь воинам.

Также семейные пары просят наладить их отношения и оберегать детей от несчастий. Казанская икона зовется Путеводительницей: она помогает принять верное решение, наставляет к благой цели, уберегает от ошибок.

Праздник 21 июля

Традиционно в этот день все верующие идут в храмы, где молятся за свою родину, за своих близких, чтобы в семьях был мир и покой. Счастливым этот день считается и для заключения браков и венчания. Этот праздник не относится к числу двунадесятых праздников церковного года, а потому нигде нет запретов на работу.

— Неверно говорить, что можно или нельзя делать в праздники. Праздники даны нам для того, чтобы подумать не о себе, о тех, кто нуждается, раздать милостыню, помогать. Конечно, это нужно делать каждый день, но в праздники особенно, — отметил иерей Алексей Анисимов.

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