Победитель велозаезда в Коломне получил немецкий автомобиль
• 20:32 • 20 июля 2019
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Отмечается, что мужчина первым из всех участников гонки преодолел дистанцию 90 километров
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»
Велозаезд Summer Velo Cup 2019 прошел в Коломне. Победитель состязания на скорость Юрий Левинзон в качестве приза получил престижный немецкий автомобиль.
Отмечается, что мужчина первым из всех участников гонки преодолел дистанцию 90 километров.
— Я несколько раз отставал от лидеров и до последнего не верил, что мне удастся одержать победу. Но финишный рывок у меня оказался мощнее, за счет чего я и смог выиграть, — передает РИАМО слова Левинзона.
Гонщик отметил, что настолько престижного приза он не получал ни на одном из соревнований в России.
Призерам же заезда вручили путевки в дома отдыха, аксессуары и другие ценные и полезные вещи.
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