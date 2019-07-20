Вика Цыганова рассказала о пережитой клинической смерти
Певица Вика Цыганова во время одного из эфиров на отечественном телевидении рассказала, как несколько лет назад пережила клиническую смерть.
По словам исполнительницы, это случилось с ней из-за орнитоза. При этой болезни наблюдаются лихорадка, поражения центральной нервной системы, увеличение печени и селезенки.
Цыганова отметила, что она страдала от орнитоза вместе со своей матерью. Как сообщает певица, они отхватили болезнь от хворающего попугая.
Исполнительница рассказала об этом в эфире телевизионного шоу «Судьба человека». Отмечается, что раньше в жизни Цыгановой уже были встречи со смертью.
Она много раз выступала в Чечне во время боевых действий на территории указанного региона. После увиденного там женщина даже хотела уйти в монастырь, однако разговор со священником заставил ее остаться в миру.
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