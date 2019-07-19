Певица Ольга Серябкина дала советы жертвам травли

Певица Ольга Серябкина опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте пост, в котором рассказала, что долго время подвергалась нападкам со стороны окружающих людей. Она заявила, что хочет «искоренить буллинг» (травлю) и предложила своим подписчикам объединиться.

Артистка отметила, что внешний негатив опустошает ее и заставляет замыкаться в себе. Серябкина считает, что людям «которые устраивают хейт, просто необходима эмоциональная разгрузка».

— Кого-то обидели, кому-то разбили сердце, кому-то нагрубили в транспорте, у кого-то проблемы на работе… Агрессия постепенно копится и может накрыть волной. И из-за того, что они не могут найти для себя способа, чтобы преобразовать свои эмоции во что-то полезное, они делают то, что проще всего – выливают всю свою желчь на другого человека, — объяснила Ольга.

Многие даже не задумываются, что могут таким образом причинить другому боль, считает артистка. Однако девушка уверена, что куда этичнее было бы сбросить скопившуюся энергию в спортзале или найти «экстремальное увлечение».

Артистка дала несколько советов тем, кто страдает от этой проблемы.

— Все, кто столкнулся с любым видом травли, ни в коем случае не замыкайтесь в себе. Знаю, что от этого не спрятаться. Можно выйти из всех соцсетей, уволиться с работы, перейти в другую школу… Но это не выход. Игнор тоже может не сработать. потому что когда себя в чем-то ограничиваешь, то сразу гораздо больше об этом думаешь. Плюс любопытство все равно заставит зайти в комментарии и прочитать весь этот шквал негатива. Поэтому говорите. Запишитесь на терапию к психологу, — поделилась Серябкина.

Фанаты :

«Какие мудрые слова!»

«Ты права. Нельзя молчать. Людей загоняют в угол и никто им не может помочь»

«Какой же она глубокий человек, ранимый, сопереживающий»

Певица поблагодарила подписчиков за отклики на пост. Она отметила, что «не ожидала такого отклика», а также посоветовала фанатам обсуждать с родными и близкими свои переживания.

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