Выставка часов «Время и космос» откроется 23 июля в Москве
Пресс-служба выставки часов «Время и космос» информирует, что экспозиция начнет работу 23 июля в павильоне «Космос» ВДНХ.
Посетителям представят 120 экспонатов из фондов Политехнического музея, московского Музея космонавтики и частных коллекций. В экспозиции также имеются часы Юрия Гагарина и других космонавтов.
Экспозиция сформирована из нескольких разделов: «Космонавтика и авиация», «Измерение времени», «Часы как приборы», «Часы как принадлежность», «Часы конструкторов и космонавтов», «Часы, побывавшие в космосе», «Часовые заводы и компании», «Часы как объект дизайна».
Желающие посетить выставку смогут сделать это по 24 ноября в любой день, кроме понедельников, сообщает РИАМО.
Ранее сообщалось, что самым популярным музеем Москвы по итогам акции «Ночь в музее» стала Третьяковская галерея.
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