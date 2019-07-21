Новый экипаж прибыл на МКС
Космический корабль «Союз МС-13» доставил на Международную космическую станцию новый экипаж.
На МКС прибыли российский космонавт Александр Скворцов, американский астронавт Эндрю Морган и итальянский астронавт Лука Пармитано. На борту станции их встретили российский космонавт Алексей Овчинин и американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук.
Новый экипаж МКС проведет серию опытов и экспериментов, включая работу с роботом Федором, а в ноябре космонавты выйдут в открытый космос, сообщает РИА Новости.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что взаимодействие с человекообразным роботом «Федором» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) станет первым шагом РФ в освоении космического пространства.
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