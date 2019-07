Дональд Трамп поручился за арестованного в Швеции рэпера

Президент США Дональд Трамп лично поучаствовал в судьбе американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс), которого арестовали в Швеции.

Трамп пообщался по телефону с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном и заручился его обещанием, что с гражданином США A$AP Rocky «будут обращаться справедливо».

В свою очередь американский лидер гарантировал в своем Twitter, что арестованный не скроется от правосудия, если его отпустят из-под стражи под залог.

Just had a very good call with @SwedishPM Stefan Löfven who assured me that American citizen A$AP Rocky will be treated fairly. Likewise, I assured him that A$AP was not a flight risk and offered to personally vouch for his bail, or an alternative....