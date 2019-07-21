Светлана Сурганова раскрыла свой метод поддержания здоровья
Лидер коллектива «Сурганова и Оркестр» Светлана Сурганова поделилась секретами, каким образом в свои 50 лет сохраняет здоровье и молодость.
По словам артистки, она уже много лет выполняет комплекс упражнений по Питеру Келдеру — эта гимнастика несложна, не требует специальных приспособлений, подходит людям всех возрастов и уровней подготовки. При этом упражнения обладают «уникальным омолаживающим и оздоровительным эффектом», уверяет Сурганова.
Певица также рекомендует не пренебрегать возможностью сходить в бассейн или сыграть в настольный теннис.
Светлана Сурганова также признала, что на протяжении многих лет соблюдает строгую диету — это связано с непереносимостью глютена. Она также научилась не игнорировать даже самые незначительные симптомы и вовремя обращаться к специалистам, цитирует артистку StarHit.
Напомним, осенью 2018 года основательницы группы «Ночные снайперы» Светлана Сурганова и Диана Арбенина впервые выступили вместе в составе группы за последние 15 лет.
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