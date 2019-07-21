Телеведущая навестила Кокорина и Мамаева в колонии
Российская телеведущая Ольга Скабеева побывала в колонии, где отбывают свой срок футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Она посетила спортсменов и опубликовала фотографии с ними в своих социальных сетях.
По словам Ольги Скабеевой, вместе с футболистами в общежитии для правонарушителей проживают еще 20 человек. Среди них человек, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, «малолетний убийца», а также «малолетний преступник и передовик швейного цеха», передает издание «Аргументы и факты».
Кроме того, телеведущая сообщила точные даты освобождения футболистов. Срок заключения Мамаева заканчивается 6 ноября, а Кокорина – 7 декабря текущего года.
В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким устроили две драки в центре Москвы. Они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а несколько часов спустя напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
8 мая суд признал фигурантов дела виновными. Братьев Кокориных приговорили к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий должны будут провести в колонии год и 5 месяцев каждый.
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