Интервал движения поездов на МЦК сократят в ночь на 22 июля
В связи с концертом в «Лужниках» в ночь на понедельник, 22 июля, будет сокращен интервал движения поездов на Московском центральном кольце. Об этом проинформировали в пресс-службе Московской железной дороги.
— Поезда «Ласточка» на МЦК в ночь на 22 июля, с 21:00 до 1:00, будут курсировать каждые пять минут, — указано в сообщении.
Сообщается, что данные меры будут приняты с целью повышения удобства пассажиров, желающих посетить мероприятие в «Лужниках».
Пятиминутный интервал движения поездов на МЦК в воскресенье будет действовать с 12:30 до 18:30, а также с 21:00 до 1:00. В остальное время «Ласточки» будут следовать с интервалом до 10 минут, передает Агентство городских новостей «Москва».
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