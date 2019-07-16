Началось работы по благоустройству возле станции МЦД «Ленинградская»
Работы по комплексному благоустройству стартовали на севере столицы у новой платформы МЦД «Ленинградская». Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента капитального ремонта.
В частности, проводятся работы по устройству тротуаров, площадь которых составит почти 66 тысяч квадратных метров. Также рабочие прокладывают кабельную линию протяженностью 7,6 тысяч метров и устанавливают полиэтиленовые трубы низкого давления.
Помимо этого, в ходе благоустройства будет установлено более 430 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами и высажено около 300 деревьев и 3000 кустарников. Общая площадь благоустройства составляет 21,5 га.
Удобные и понятные пересадки будут обеспечены за счет информационных стел, дополнительных переходов и навесов, передает Информационный центр правительства Москвы.
Напомним, платформа МЦД «Ленинградская» будет соединена со станциями МЦК «Стрешнево» и метро «Войковская».
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