Досрочные выборы в Верховную раду начались на Украине
На Украине открылись участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду. В них примут участие 24 партии, а также 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.
Сообщается, что время работы участков продлится до 20:00. Представители из Российской Федерации не были допущены Киевом к мониторингу выборов в Раду. Также впервые за выборами в стране не будут следить представители ПАСЕ, так как Украина отозвала данное приглашение.
Участие в выборах могут принимать только партии, проходной барьер при голосовании составит пять процентов. Половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, еще половину выберут в мажоритарных округах, передает РИА Новости.
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