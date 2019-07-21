Более 270 тысяч человек посетили мероприятия в Москве 20 июля
В столице в субботу, 20 июля, прошел ряд мероприятий, среди которых — выступление духового оркестра и занятия по графическому дизайну. Посетить их можно было в парке Горького и на территории ВДНХ.
На главной выставке страны в субботу побывали 60 тысяч человек. В этот день там отмечали Международный день шахмат. Праздничные мероприятия прошли сразу на нескольких площадках выставки.
В парке Горького около 211 тысяч посетителей смогли поучаствовать в насыщенной развлекательной программе. Одним из главных событий стала битва тортов, приуроченная к Международному дню торта. В ней приняли участие около 37 тысяч человек — в специальных защитных комбинезонах люди кидались друг в друга кондитерскими изделиями, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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