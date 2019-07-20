Оркестр «Вежливые люди» выступил на праздновании Дня шахмат в Москве

Празднование Международного дня шахмат 20 июля стартовало на территории ВДНХ. В рамках музыкальной программы выступил духовой оркестр Brass Band «Вежливые люди».

Музыканты исполнили как популярные хиты мировой эстрады, так и поп-новинки. Они были одеты в черно-белые костюмы. Концерт оркестра «Вежливые люди» прошел на Центральной аллее ВДНХ.

Фронтмен коллектива Евгений Дикарев рассказал, что музыканты при любой возможности выступают на праздничных мероприятиях, проходящих в столице.

— Мы исполняем каверы популярных топовых композиций, аранжировки эстрадной классики и, конечно, джаз. Сегодня мы выступаем в рамках Международного дня шахмат. В честь праздника мы подготовили для гостей ВДНХ часовое выступление, — передает слова Дикарева агентство городских новостей «Москва».

Все желающие могут посетить открытые сеансы по шахматам сразу в двух павильонах — «Земледелие» и «Рабочий и колхозница» Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Напомним, что в рамках Дня шахмат на территории выставки проходит множество увлекательных мероприятий. Например, все желающие могут посетить открытые сеансы интеллектуальной игры сразу в двух павильонах — «Земледелие» и «Рабочий и колхозница».

Также в программу праздника вошли занятия по графическому дизайну. Темой урока стала «Алиса в стране чудес», так как в книге тоже фигурируют шахматы. Посетители занятий смогут выбрать цветную картинку из произведения и попытаться нарисовать ее в графике.

День шахмат будут отмечать 20 и 21 июля.

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