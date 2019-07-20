Битва тортов началась в парке Горького
На территории парка Горького стартовала битва тортов. Мероприятие посвятили Международному дню торта. Об этом сообщили организаторы праздника.
Необычная битва проходит на Пушкинской набережной. По словам организаторов, проверить свои силы в метании сладких изделий пришли десятки человек. Всем участникам предложили разделиться на две команды.
— Им предоставляют бесплатные защитные комбинезоны и снаряды в виде кондитерских изделий. Предварительной регистрации и платы за участие в состязании не требуется, оно будет длиться до 17:00, — говорится в сообщении.
К слову, битва проходит под музыкальное сопровождение диджея Александра Нуждина. В конце мероприятия состоится церемония награждения. Лучшим вручат билеты в кино.
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