Международный день шахмат отпразднуют в столичных парках
• 10:23 • 20 июля 2019
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Гостей ждут шахматные турниры, бесплатные мастер-классы и сеансы одновременной игры под руководством гроссмейстеров
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
Жителей столицы пригласили присоединиться к специальной программе — к Международному дню шахмат, которую подготовили в субботу, 20 июля, на территории 19 столичных парков. Гостей ждут шахматные турниры, бесплатные мастер-классы и сеансы одновременной игры под руководством гроссмейстеров.
Так, посетители парка «Фили» смогут поучаствовать в турнире «Шах и мат», а в парке Победы на Поклонной горе организуют квест «Живые шахматы». В Гончаровском парке организуют интеллектуальную викторину «Своя игра», а в Бабушкинском парке можно будет посетить коллективные состязания «Семейная партия».
Полный список парков и мероприятий доступен на официальном сайте мэра Москвы.
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