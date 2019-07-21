Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипотношений
Президент России Владимир Путин поздравил своего сирийского коллегу Башара Асада с 75-летием со дня установления дипломатических отношений. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля.
— Уважаемый господин Президент, примите искренние поздравления по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами, — сообщил Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что совместными усилиями стран будет нанесено окончательное поражение силам террора на территории САР, а также подчеркнул, что российская сторона продолжит оказывать народу и правительству страны содействие в защите территориальной целостности и государственного суверенитета.
Владимир Путин добавил, что дальнейшее развитие связей между Сирией и РФ отвечает общим интересам сран. Он пожелал Башару Асаду успехов и крепкого здоровья, а народу страны — скорейшего возвращения к благополучной и мирной жизни.
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