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Почти 380 обращений на докупку площадей по реновации подали в Москве

Илья Зуев
• 11:07 • 21 июля 2019
В текущем году Московский фонд реновации отработал 190 соответствующих обращений
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В текущем году Московский фонд реновации отработал 190 соответствующих обращений
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

С начала старта программы реновации в Москве были поданы почти 380 обращений на переселение с докупкой жилой площади. Об этом проинформировали в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

— С начала старта программы реновации в Московский фонд реновации поступило 379 обращений на докупку, с 87 процентами заявителей договоры на совершение сделки уже заключены (331 договор), — сообщил руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, в этом году фонд отработал 190 обращений. За весь 2018 год были поданы 189 обращений, передает агентство городских новостей «Москва».

Сергей Левкин добавил, что всем участникам программы реновации полагается скидка 10 процентов, гарантированная мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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