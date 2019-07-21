Более 50 искусственных сооружений построят и реконструируют в Москве

В столице планируют провести работы по строительству и реконструкции 52 искусственных сооружений, расположенных на пересечении с железнодорожными путями. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— В Адресной инвестиционной программе заложено финансирование сразу 52 таких объектов. Важных для города объектов много, на ближайшие три года запланирован действительно крупный объем ввода, — сообщил он.

Заместитель мэра подчеркнул, что на сегодняшний день строительство поперечных связей между районами входит в список ключевых приоритетов работы в области столичного дорожного строительства.

Среди наиболее значимых объектов — реконструкция Дмитровского путепровода и строительство путепровода через пути Киевского направления Московской железной дороги, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

По словам Марата Хуснуллина, на данный момент ведутся работы по строительству четырех искусственных сооружений. Это эстакада № 1 через Рижское направление МЖД, путепроводы через пути Малого кольца МЖД от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы, путепровод через пути Курского направления МЖД и искусственные сооружения через пути Киевского направления МЖД на участке южного дублера Кутузовского проспекта.

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