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Дети

Москвичам рекомендовали отдыхать с детьми на море не менее двух недель

Илья Зуев
• 12:15 • 21 июля 2019
Врач подчеркнул, что ребенку не стоит давать находиться в воде более 15 минут, так как существует риск переохлаждения организма
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Врач подчеркнул, что ребенку не стоит давать находиться в воде более 15 минут, так как существует риск переохлаждения организма
Фото: Александра Казакова, «Вечерняя Москва»

Отдых с маленькими детьми на море должен занимать не менее двух недель в связи с особенностями адаптации детского организма. Об этом рассказал главный внештатный специалист — педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской клинической больницы имени З. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.

По его словам, период адаптации детского организма к новой обстановке занимает достаточное долгое время, он может составлять более десяти дней.

Врач также подчеркнул, что ребенку не стоит давать находиться в воде более 15 минут, так как существует риск переохлаждения организма. Также его не стоит окунать в воду с первого дня отдыха, вместо этого следует с каждым днем понемногу увеличивать время пребывания в воде, передает агентство городских новостей «Москва».

— В течение дня должны быть дробные купания, оптимальное время — не больше пяти–пятнадцати минут, иначе высок риск переохлаждения, особенно если для ребенка не прошел еще период адаптации, — уточнил Исмаил Османов.

После того как ребенок выйдет из воды, необходимо его насухо обтереть, поменять купальный костюм и дать позагорать под непрямыми лучами солнца.

Также ребенка не стоит кормить на пляже, так как песок или вода, попавшие на еду, могут вызвать различные кишечные инфекции.

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