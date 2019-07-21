Зеленский заявил, что новый премьер-министр Украины должен быть экономистом

Новый премьер-министр Украины должен быть экономистом, а не политиком. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.

— Это может не понравиться некоторым людям, которые идут сейчас в парламент, потому что они себя видят на этом месте... Я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, — заявил украинский лидер.

По его словам, он хотел бы видеть на посту премьер-министра человека, который никогда не занимал эту должность, не был лидером какой-либо фракции или спикером Рады.

При этом президент подчеркнул, что уже проводит консультации с некоторыми людьми относительно данной должности, передает РИА Новости.

Владмир Зеленский и его супруга проголосовали на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят на Украине в воскресенье, 21 июля. Половина депутатского корпуса будет избрана по партийным спискам, остальные будут назначены по итогам выборов в мажоритарных округах.

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