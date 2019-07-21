Гроссмейстер Анатолий Карпов поучаствовал в чемпионате по шахматам с заключенными

За день до Международного дня шахмат, который отмечается 20 июля, в исправительных учреждениях России прошла акция одновременной игры в шахматы между осужденными. Она была приурочена к открытию первого Всероссийского чемпионата по шахматам для отбывающих наказание.

Для участие в чемпионате в центральный офис Министерства юстиции на Житной улице пришел многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Благодаря современным технологиям его могли видеть во всех исправительных учреждениях страны - от Владивостока до Владимира.

Карпов отметил, что в этом году программа игры с осужденными в шахматы отмечает 20-летний юбилей. В акции приняли участие более 10 тысяч заключенных. Больше всего игроков - из Приволжья, 6 тысяч человек. А этот чемпионат будет проводиться до конца года в три этапа.

- Как показывают опросы, игра в шахматы - самое популярное увлечение у осужденных. Во многих исправительных учреждениях функционируют шахматные кружки, - сообщил начальник управления по воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Александр Матвеенко.

Как рассказал Анатолий Карпов, впервые он принял участие в подобной акции еще ребенком в городе Златоусте. К сожалению, отметил он, Россия утратила звание "самой шахматной страны".

- Самая это Исландия, в ней больше всего гроссмейстеров на душу населения. Зато в Москве наивысшая плотность гроссмейстеров была во времена СССР - я, Спасский, другие... Все мы жили в центре столицы, совсем рядом, - добавил Карпов.

Идея устраивать чемпионаты по шахматам среди пенитенциарных учреждений разных стран принадлежит Анатолию Карпову. Сейчас готовится соревнование, в котором примут участие шесть стран, пока ведется организационная работа.

По словам Карпова, шахматы намного лучше нард, широко распространенных в российских исправительных колониях. Он считает, что в нардах "можно уповать на везение, а в шахматах важно делать многоступенчатые композиции". Это успокаивает нервы, помогает заполнить свободное время. Чемпион также отметил, что часто посещал российские колонии и удивлялся мастерству некоторых игроков. И хотя уровня гроссмейстера он не встречал, но мастерами спорта по шахматам люди из спецконтингента становились запросто.

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