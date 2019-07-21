Сергей Собянин рассказал о проекте по поддержке малообеспеченных семей

Благодаря пилотному проекту, который начали реализовывать в столице, члены семей, находящихся в трудном материальном положении, смогут получить помощь в трудоустройстве. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— С одной стороны, льготы, предусмотренные системой поддержки, сохраняются. С другой стороны, центр поможет человеку найти высококвалифицированную, хорошо оплачиваемую работу, — рассказал глава города в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Участники пилотного проекта смогут получить помощь в подборе вакансий, составлении резюме и размещении его на специальных сайтах. Кроме того, можно будет бесплатно пройти профессиональное обучение и переобучение, а также повысить свою квалификацию. При этом проектом предусмотрена выплата стипендии в размере 11,28 тысячи рублей в месяц.

Все желающие смогут посетить тренинги, посвященные личностному росту, снятию психологических барьеров и повышению мотивации.

Кроме того, для детей участников проекта места в детском саду будут предоставляться в приоритетном порядке — условием является выход родителей на работу. На время обучения можно будет оставлять детей старше полутора лет в группе кратковременного пребывания.

В случае, если участник проекта получает какие-либо федеральные и региональные выплаты, ему помогут их оформить, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин открыл первый чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок