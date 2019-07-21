Занятия по зумбе и цигуну проведут для участников «Московского долголетия»

Всю предстоящую неделю, с 22 по 26 июля, для участников программы «Московское долголетие» будут проводить различные мастер-классы и занятия. Москвичи смогут научиться танцевать, освоят скандинавскую ходьбу и дыхательную гимнастику, а также попробуют свои силы в шахматах, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

22 июля

В 11:00 усадьба «Воронцово» ждет москвичей на день открытых дверей «И снова здравствуйте!», в рамках которого пройдут открытые уроки по скандинавской ходьбе, танцам, рисованию, английскому языку и дыхательной гимнастике цигун. После приятных тренировок на свежем воздухе участников пригласят на концерт, подготовленный юными артистами.

В полдень в парке усадьбы «Михалково» начнется интерактивная программа «Здоровым быть — здорово» Фото: официальный портал мэра Москвы

В 10:00 в парке «Садовники» дипломированный тренер Нина Красношапка проведет открытый урок Zumba Gold. Занятие позволит не только потанцевать под зажигательные латинские ритмы, научиться новым движением, но и обрести единомышленников.

В 10:00 музей-заповедник «Царицыно» приглашает на «Бодрый понедельник», который проводит центр социальной защиты «Орехово». Опытные педагоги проведут открытые уроки по скандинавской ходьбе, мастер-классы по танцам. В финале праздника участников ждет концерт.

23 июля

В полдень в парке усадьбы «Михалково» начнется интерактивная программа «Здоровым быть — здорово», гости которой смогут проявить себя в играх, эстафетах и мастер-классах. Организаторы обещают, что будет не только полезно, но и весело.

24 июля

В 13:30 в центре соцзащиты «Арбат» (филиал «Тверской») начнется концерт «Поем о лете и любви» вокальной студии «Поющие душой». Артисты выйдут на сцену вместе с руководителем — певицей Яной Быковой.

В 13:00 в зоне отдыха «Борисовские пруды» стартует большой гастрономический фестиваль. В программе — дегустация блюд из разных уголков России и мира, игры на свежем воздухе и музыка. О своем желании прийти на праздник уже заявили свыше 500 человек.

После приятных тренировок на свежем воздухе участников пригласят на концерт Фото: официальный портал мэра Москвы

25 июля

В 16:00 на летней сцене парка «Братеевская пойма» стартует фестиваль «Летняя пора», в программу которого входят открытые уроки, творческие мастер-классы и танцы.

26 июля

Центр соцзащиты «Ясенево» приглашает всех в сквер у филиала «Теплый Стан». Здесь в 14:00 всех желающих научат играть в шахматы, а опытных игроков пригласят принять участие в открытом турнире. Кроме того, участники программы «Московское долголетие» познакомятся с членами клуба «Белая ладья».

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