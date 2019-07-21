Врачи скорой помощи в Москве спасли жизнь выпавшей из окна двухлетней девочке
Врачи столичной скорой помощь спасли жизнь двухлетнему ребенку, выпавшему из окна пятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
— Бригада станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. Пучкова спасла двухлетнюю девочку после того, как она случайно выпала с пятого этажа жилого дома, — проинформировали в пресс-службе.
По словам врача общей выездной бригады подстанции № 44 Сергея Киреева, ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Родители девочки в этот момент находились рядом с ней, но отвлеклись и не заметили действий ребенка.
— Малышка с подключенным аппаратом искусственного дыхания была оперативно доставлена в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, где она была направлена в реанимацию, — добавили в пресс-службе.
Сейчас состояние девочки, у которой были диагностированы перелом и ушибы, оценивается как стабильное. Она переведена в общее отделение больницы и идет на поправку, передает агентство городских новостей «Москва».
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