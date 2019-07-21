Более 75 тысяч человек поклонились мощам Петра и Февронии в Москве

За время пребывания в столице мощей святых Петра и Февронии им поклонились более 75 тысяч человек. Об этом проинформировали в пресс-службе Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

— За время пребывания мощей святых князей Петра и Февронии в Москве (с 14 по 21 июля 2019 года) им поклонились более 75 тысяч человек, — указано в сообщении.

Мощи муромских святых, почитающихся православной церковью как покровители семьи и брака, находились в столице в храме Христа Спасителя.

История любви князя Петра и княжны Февронии описана в «Повести о Петре и Февронии» писателя середины XVI века Ермолая. Они прожили долгую совместную жизнь в любви и уважении. На закате дней князь с княгиней ушли в монастырь. Супруги хотели отойти в мир иной одновременно, так и вышло 25 июня 1228 года.

Святые мощи сегодня хранятся в Свято-Троицком женском монастыре в городе Муроме. К святым приходят с просьбами о скорейшем зачатии малыша, о помощи в поиске второй половинки, о преодолении семейных неурядиц.

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