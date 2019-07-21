Прокурор НАО рассказал о результатах работы за первое полугодие

Уже семь лет, как в столице появился Новомосковский административный округ. Прокурор НАО Олег Григорьев рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», как его сотрудники обеспечивают соблюдение в Новой Москве законодательства.

- Олег Борисович, расскажите, пожалуйста, о работе вашей прокуратуры?

- На территории Новой Москвы – самые динамично развивающиеся округа в городе. Тут ведется интенсивное строительство, открываются объекты социальной, транспортной, дорожной инфраструктуры. Поэтому самые актуальные для прокуратуры Новомосковского административного округа вопросы - надзор за соблюдением законодательства в сфере долевого строительства, охраны труда, жилищно-коммунального хозяйства, земельного права, местного самоуправления. Значительное внимание уделяется вопросам природоохранного, антикоррупционного законодательства, соблюдения прав предпринимателей.

- Расскажите, с какими обращениями приходят люди, какие вопросы решили.

- Часто местные жители обращаются в прокуратуру с жалобами по поводу нарушения трудовых прав, социального обеспечения, в том числе пенсионного, а также по вопросам законности некоторых действий органов внутренних дел.

По сравнению с предыдущими годами, в первом полугодии 2019-го количество таких обращений значительно выросло: прокуратурой округа рассмотрено 3890 жалоб. После проведенных проверок выявлено 5073 нарушения закона, внесено 217 представлений об их устранении, составлено 99 административных протоколов, вынесено 73 протеста на незаконные правовые акты, направлено в суды 89 исков в защиту прав граждан и публично-правовых интересов государства.

Также сотрудниками прокуратуры выявлено 4216 нарушений закона со стороны представителей органов внутренних дел, отменено 127 незаконных процессуальных решения следователей и дознавателей, внесено 48 представлений, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечено 53 должностных лица.

В сфере защиты трудовых прав граждан выявлено 90 нарушений, направлено в различные организации 25 представлений, к административной ответственности по постановлению прокуратуры привлечено 30 виновных лиц, в суд направлено 9 исковых заявлений о взыскании не выплаченной заработной платы на сумму 1167 тысяч рублей.

В сфере соблюдения прав несовершеннолетних выявлено 43 нарушения закона, направлено 14 представлений, составлено 8 административных протоколов, опротестовано 11 незаконных правовых актов, направлено 11 исковых заявлений в суд.

Отдельно стоит отметить, что в начале года прокуратурой округа проведена проверка по обращению местной жительницы, которая сообщила, что ее дочь попала в сложную жизненную ситуацию и очень нуждалась в деньгах. Поэтому по интернету обратившаяся нашла людей, которые дали ей деньги в долг, но принудили заключить договор дарения на половину квартиры, в которой зарегистрированы ее несовершеннолетние дети. Затем доля в квартире была продана четыре раза. Прокуратурой округа направлены материалы для возбуждения уголовного дела в УВД по ТиНАО. Сейчас проводится расследование.

Следует отметить, что коллектив прокуратуры округа небольшой - всего 19 человек. Так что это значительные показатели, по которым можно судить о высоких профессиональных и моральных качествах наших сотрудников, которые посвятили жизнь служению закону.

- Олег Борисович, расскажите немного о себе: чем увлекаетесь, какие книги любите читать, какие фильмы нравятся.

- Главное мое увлечение – юриспруденция. Но в свободное от работы время люблю читать классическую литературу. Одно из любимых произведений – «Вишневый сад» А.П. Чехова. Нравятся велопрогулки на свежем воздухе, хоккей. Любимые фильмы – «Легенда № 17» и «Битва за Севастополь».

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