Генпрокуратуру попросили разобраться в причине массовой гибели пчел

Государственная дума Российской Федерации обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться в причинах массовой гибели пчел на территории РФ. Данный вопрос обсуждался 16 июля на заседании комитета законодательного органа по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Отметим, что к работе по выявлению причин гибели пчел привлекут не только Генпрокуратуру, но и Минсельхоз и Минприроды.

Как передает «Интерфакс», по указанной проблеме высказался глава комитета Николай Николаев. Он сравнил сложившуюся ситуацию с басней Ивана Крылова про лебедя, рака и щуку.

— Минприроды контролирует влияние на природу, Роспотребнадзор продукцию на полках, Россельхознадзор отвечает только за продукцию животного происхождения. Лебедь, рак и щука получаются, — заявил Николаев.

Глава комитета отметил, что от такого положения дел страдают все и непонятно, к чему это приведет.

Напомним, что ранее в Россельхознадзоре основной причиной массовой гибели пчел назвали бесконтрольное использование пестицидов в процессе обработки полей.

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