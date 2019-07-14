Россельхознадзор выявил в стране сокрытие вспышек болезней у животных
Сокрытие вспышек болезней у животных в 2018–2019 годах было выявлено Россельхознадзором в Волгоградской области, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства в воскресенье, 14 июля.
В некоторых регионах страны продавалась продукция, представляющая опасность для здоровья россиян. Это связано с тем, что на юге России местные управления по ветеринарии своевременно не реагировали на вспышки африканской чумы свиней, а также не боролись с ситуацией по лейкозу и бруцеллезу у животных.
Кроме того, специалисты ведомства выявили многочисленные нарушения в области молочной продукции. Среди них указаны наличие антибиотиков в итоговой продукции и хранение товара с истекшим сроком годности.
Ситуация в Волгоградской области по выявлению и фиксированию заболеваний свиней была названа недопустимой. Так, в прошлом году было выявлено множество нарушений в борьбе с болезнями животных.
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