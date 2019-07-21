Поезда «Сапсан» задерживаются между Москвой и Санкт-Петербургом
Три поезда «Сапсан», следующие между Москвой и Санкт-Петербургом, задерживаются в связи с технической неисправностью на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской железной дороги. Информацию об этом предоставили в пресс-службе ОЖД.
— Была обнаружена техническая неисправность, повлекшая за собой сбой в движении ряда пассажирских поездов дальнего следования, трех высокоскоростных поездов «Сапсан» и пригородных поездов Московского направления ОЖД, — указано в сообщении пресс-службы.
Задержки в движении поездов «Сапсан» составляют от восьми до 10 минут, пригородные поезда задерживаются от 10 минут до одного часа, передает агентство городских новостей «Москва».
Сотрудники железной дороги принимают все необходимые меры для нормализации графика движения составов и восстановления работоспособности инфраструктуры.
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