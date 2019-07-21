Ксения Собчак недовольна, что ее попрекают «Домом-2»
Ксения Собчак опубликовала новый пост в своем Instagram, в котором попросила подписчиков прекратить напоминать ей о ее прошлом в передаче «Дом-2».
— А меня опять (вот не надоедает же людям) попрекали «Домом-2» в контексте журналистики и политики, — негодует Ксения.
Она объяснила пользователям соцсети, что она по натуре хулиганка. Собчак признается, что ей нравится смешивать жанры: она вполне может сперва «клоунадствовать в «Блондинке в шоколаде», а затем участвовать в политических шоу и «ехать в Чечню брать интервью у Кадырова».
— Я люблю Степана Меньшикова, Ксению Бородину и Ольгу Бузову так же сильно и страстно, как люблю Джойса, Фасбиндера и Фейхтвангера, — подводит итог Ксения.
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