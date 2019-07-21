Ксения Собчак посетовала на равнодушие к репутации в России
• 04:14 • 21 июля 2019
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По мнению телеведущей, «Россия в смысле отсутствия института репутации — удивительная страна»
Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/
Телеведущая Ксения Собчак задалась вопросом, почему в России «настолько не важна ничья репутация».
Собчак привела в пример в своем Instagram несколько ситуаций, когда человек, проявивший свои отрицательные качества, тем не менее оказывается «на коне», а его репутации собственные неблаговидные поступки нисколько не вредят.
По мнению телеведущей, «Россия в смысле отсутствия института репутации — удивительная страна».
Ранее Ксения Собчак выложила новое видео с шоу Андрея Макаревича «Смак», в новом выпуске которого она стала участницей.
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