«Надеюсь, не обидится?»: Лопырева ответила на нелестный комментарий Собчак
Российская модель Виктория Лопырева отреагировала на высказывание Ксении Собчак в ее адрес.
Недавно в программе «Осторожно, Собчак!» ведущая сказала футболисту Федору Смолову о том, что не понимает, как ему могут одновременно нравиться Ларс фон Триер и Виктория Лопырева.
Ответ бывшей возлюбленной Смолова не заставил себя ждать. Модель отметила, что Собчак «пытается напомнить о себе любыми способами».
— То скандалит со Шнуром, да и не только с ним, то идет в баню с Волочковой и роется в грязном белье. Кстати, с фигурой Ксении даже в бане стоило бы прикрыться. Надеюсь, не обидится? Просто совет со стороны, — процитировал знаменитость «Спорт экспресс».
Напомним, что сейчас Собчак переживает развод со своим супругом Максимом Виторганом. Недавно стало известно о ее новых отношениях с режиссером Константином Богомоловым.
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