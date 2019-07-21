Порошенко на выборах отдал голос за команду, которая «остановит российский реванш»
Экс-президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в социальных сетях сообщил, что на выборах в Верховную раду он отдал свой голос за партию, которая способна остановить «российский реванш». То есть за «Европейскую солидарность», лидером которой политик в настоящее время и является.
Порошенко подчеркнул, что проголосовал за «уникальную команду», способную двигать страну вперед.
— Союзниками партии «Европейская солидарность» в Верховной раде могут быть только сторонники евроинтеграции. Я голосую за ЕС, за НАТО, за европейскую и евроатлантическую Украину, — пишет бывший президент страны в Facebook.
Добавим, что голосование на внеочередных парламентских выборах будет проходить до 20:00. По предварительным опросам, партию Порошенко поддерживает чуть более семи процентов избирателей.
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