День бокса на Красной площади: 5000 участников тренировки установили мировой рекорд

В Международный день бокса у стен Кремля был установлен мировой рекорд. В массовой тренировке под руководством легенд бокса приняли участие 5 тысяч человек. Корреспондент «ВМ», невзирая на дождь, также внес свою лепту в рекордный показатель в качестве участника тренировки под номером 3793.



Накануне третьего в истории Дня бокса каждый желающий мог зарегистрироваться в Интернете, чтобы принять участие в массовой тренировке по боксу. У стен древнего Кремля занятие провели далеко не дряхлые, а стройные и подтянутые боксеры: двукратные олимпийские чемпионы Алексей Тищенко и Олег Саитов, олимпийские чемпионы Егор Мехонцев и Рахим Чахкиев, а также серебряный призер Игр, двукратная чемпионка мира Софья Очигава.

Два года назад, 22 июля 2017 года, в такой тренировке приняли участие три тысячи человек, а 21 июля 2019 года это достижение в Книге рекордов Гиннесса было переписано.

Пять тысяч неравнодушных к занятиям физкультурой людей в красных, белых и синих футболках, символизирующих цвета российского флага, самозабвенно прыгали по брусчатке вокруг сцены, где зажигали ведущие, и через полчаса тренировки все вместе установили новый рекорд мира. Среди новых рекордсменов две очаровательные москвички — мастер спорта по художественной гимнастике Ксения Воробьева и Екатерина Острикова.

— Я пришла сюда, чтобы вместе с такими же, как я, молодыми и задорными приверженцами здорового образа жизни войти в историю, помочь Москве установить этот фантастический рекорд, — поделилась эмоциями после самой массовой боксерской тренировки в мире Екатерина Острикова.

Благодаря прямым включениям с Красной площади за уникальной тренировкой наблюдали тысячи зрителей по всему миру, и даже космонавты с МКС поздравили ее участников с Днем бокса.

Среди почетных гостей праздника особой популярностью у москвичей пользовался известный чемпион Костя Цзю, в шутку едва не влепивший кулаком в челюсть одному из ведущих праздника. Ведущий попросил Цзю показать коронный удар и получил прямой в микрофон, расположенный у рта. С другими соведущими праздника — Тиной Канделаки и Николаем Валуевым — Цзю уже не боксировал.

Первый день праздника завершился гала-концертом симфонической музыки, в котором приняли участие лауреаты международных конкурсов.

В этом году День бокса в столице растянулся на два дня — воскресенье и понедельник. Для гостей праздника Николай Валуев дал автограф-сессию на Красной площади, а Рой Джонс-младший показал мастер-класс.

Кто не знает, Рой Джонс-младший — первый боксер за всю историю бокса, который стал чемпионом мира в среднем весе, затем сумел завоевать титул во втором среднем, полутяжелом и тяжелом весе.

Помимо общения со знаменитостями гости фестиваля могли преодолеть полосу препятствий «Игры боксеров», посмотреть выставку «Истории бокса России и мира» и даже сдать нормы ГТО.

В понедельник на Красной площади состоится церемония награждения «Звезда бокса» и боксерское шоу — бои с участием российских и иностранных спортсменов.

В главном бою боксерского вечера во втором среднем весе выявят сильнейшего Федор Чудинов и аргентинец Эзикьель Мадерна. Россиянин в 2017 году не сумел вернуть себе титул суперчемпиона мира по версии WBA, его новый соперник Мадерна на таком уровне никогда не боксировал.

Завершит фестиваль бокса 22 июля праздничный салют.

ЦИФРА

5000 участников массовой тренировки под руководством известных боксеров установили новое достижение для Книги рекордов Гиннесса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Умар Кремлев, президент федерации бокса России:

— Я поздравляю Москву, Россию и весь мир с Международным праздником бокса. Когда у вас нет настроения — занимайтесь боксом, если вас кто-нибудь огорчил — занимайтесь боксом, и вас больше никто не сможет огорчить. Занимайтесь боксом, юноши и девушки, приходите в секции бокса, становитесь сильнее, мудрее. Благодаря боксу вы станете самыми счастливыми людьми на свете.

Читайте также: «Московские драконы» дали огня на воде чемпионата Европы