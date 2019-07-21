Какие блюда можно приготовить из сезонных грибов: рекомендации поваров

В Московском регионе начался настоящий бум грибов, этому способствовало прохладное и дождливое лето. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-поваров, какие вкусные и несложные блюда можно приготовить из них.

— Во-первых, грибная похлебка с картошкой и луком. Приготовить можно и жареный молодой картофель с лисичками и чесноком или грибную икру с луком и сливочным маслом. Вкусно и быстро делается яичница со свежими грибами и укропом, — рассказал шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. — Для приготовления похлебки необходимо замочить грибы, дать им настояться около двух часов, нарезать картофель и обжарить его крупными дольками вместе с луком. Туда добавить грибы вместе с петрушкой. Залить все небольшим количеством воды, варить 5–7 минут. Готовое блюдо подавать со сметаной.

Шеф-повар ресторана «Сова» Азамат Абдрахманов поделился рецептом более изысканного блюда: печеный артишок со сметаной, лисичками и черемшой.

— Лисички замочить в воде на один час, затем обжарить и довести до готовности с добавлением бульона и черемши. Блюдо засервировать артишоком, лисичками с черемшой, украсив соусом на основе сметаны.

Бренд-шеф ресторана «Форест» Артур Амосов рекомендует приготовить жульен из лесных грибов на печеном картофеле.

— Классическое блюдо, очень ароматное, с азиатскими нотками. Для этого рецепта подойдут любые грибы, собранные в лесу по сезону, можно взять даже смесь, понадобится около 100 граммов. Картофель оберните фольгой, запекайте около 30–40 минут. Лук и грибы нарежьте тонкой соломкой и обжаривайте вместе на сливочном масле примерно 7 минут. Затем добавьте ложку муки, еще раз перемешайте и влейте сливки. Пусть эта масса немного загустеет, чтобы не стекать с картофеля.

По рецепту нужно приготовить и соус: для него понадобится литр бульона из сухих грибов, соевый соус (0,5 л), белое вино и сахар.



— Смешайте все ингредиенты и уваривайте, пока в кастрюле не останется 0,7 мл густого темного ароматного соуса, дайте остыть, — советует Амосов. — Теперь можно собрать блюдо. Картофель разрежьте пополам, слегка придавите его рукой, чтобы он не катался. На разрез положите наш жульен, а сверху — тонкие ломтики сыра. Запекайте в духовке минут пять при температуре 180–200 градусов.

Читайте также: Опята пошли. Еще одна грибная сенсация