Спросите Никитича: дело труба, если дом не согласен

— Никитич, банк предлагает с помощью карты, которую я имею, оплачивать услуги ЖКХ без комиссии. Но я проживаю в доме ЖСК, который по договору с другим крупным банком проводит через него коммунальные платежи, взимая при этом комиссионные. Бухгалтер нашего ЖСК говорит, что нет смысла заключать еще один договор с другим банком. Как же мне в таком случае избежать оплаты комиссии за ЖКХ? Кстати, без комиссии можно еще оплачивать услуги ЖКХ с помощью социальной карты. А как можно ею воспользоваться в моем случае? Т. Ульянова

— Уважаемая госпожа Ульянова! Известно, что самый короткий путь тот, который хорошо знаешь. Уверены в другом банке, в том, что он завтра не рухнет, вовремя переведет платежи по назначению, даст отчет о ваших операциях в любое время и в полном объеме, — пользуйтесь им.

В противном случае прав бухгалтер вашего ЖСК — от добра добра не ищут. Лучше заплатить небольшую комиссию и спать спокойно, чем трясти потом банкиров, пытаясь выяснить, куда они «засунули» ваши платежи (такое в городе еще случается, к сожалению). Если у вас есть социальная карта, а на ней есть деньги (к примеру, ваша пенсия), смело приходите в банк и платите ею без комиссии. Порядок оплаты вам объяснит любой оператор в зале, которых банк нанял специально для тех, кто не знаком с оплатой услуг с помощью банкомата. Только не торопитесь совать карту в банкомат, предварительно выясните все у банковского служащего.

— Никитич, мой внук-студент на моей машине припарковался на голом клочке земли у забора. Оказалось, этот лысый пятачок числится как газон. Мне, 83-летнему пенсионеру, за неправильную парковку прислали штраф в 5 тысяч рублей. Где справедливость и что мне делать? Юрий Курченков, пенсионер

— Юрий Александрович, вам ничего не надо делать. Пусть внук оплатит штраф из своей стипендии и впредь выбирает законное место для парковки. То, что еще не все газоны в городе приведены в божеский вид, не дает права автомобилистам использовать их для стоянки и парковки авто.

— Никитич, как ты и советуешь, я не тороплюсь открывать свой кошелек каждому, кто предлагает мне коммунальные услуги. Сейчас от меня требуют заменить двухтарифный электросчетчик на трехтарифный (за 4 тысячи рублей). Надо это делать? Еще мне соседка сказала, что электросчетчик в коридоре не является моим. Так это или нет? Людмила Чудина, улица Саранская, 4/24

— Людмила Михайловна, электросчетчик, где бы он ни был расположен, по нынешнему законодательству является вашей собственностью. Его эксплуатация, поверка, ремонт и замена — ваша обязанность. И еще — ПАО «Мосэнергосбыт»просит граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Важно помнить: все услуги, оказываемые работниками Мосэнергосбыта, выполняются исключительно на основании заранее поданных гражданами заявок только после предварительного согласования с заказчиками даты и времени выполнения работ.

Мосэнергосбыт дает гарантию на все виды электромонтажных работ, которые выполняются специалистами. Расценки на услуги можно посмотреть на сайте ПАО «Мосэнергосбыт». Все электромонтажные работы выполняются после предварительной оплаты.

В отдельных случаях по желанию клиента возможна оплата услуг по факту выполненных работ на месте. В таком случае у работника при себе обязательно должен быть кассовый аппарат, а клиенту выдается кассовый чек. Заказать услуги ПАО «Мосэнергосбыт» можно, позвонив в контактный центр ПАО «Мосэнергосбыт» по телефону (495) 981-9≈81-9. Будут обижать, звоните в редакцию, поможем.

— Никитич, мои знакомые, проживающие на проспекте Маршала Жукова, 17, просили узнать у тебя следующее: имеет ли права пиццерия, расположенная рядом с домом, проложить по стене этого дома (12 этажей) до самого верха вентиляционную трубу? Екатерина Владимировна, пенсионерка

— Екатерина Владимировна, обустроить такую вентиляцию можно только с разрешения общего собрания всех собственников дома. Так поясняют специалисты Роспотребнадзора. При этом жителям надо объяснить, что вентиляционный короб не испортит внешний вид дома, не будет мешать запахами аллергикам и, если в доме есть ТСЖ (товарищество собственников жилья), какой доход принесет в бюджет дома.

— Никитич, моя соседка заключила договор аренды квартиры на длительный срок. Но уже через два месяца обнаружила объявление о продаже ее недвижимости на популярном интернет-сервисе. Продавцом выступал какой-то арендатор. Он продавал квартиру по доверенности от собственника. При этом никакой доверенности правообладатели не оформляли. Фотографии и описание объекта были использованы мошенниками из ранее опубликованного собственниками объявления о сдаче квартиры в аренду. Я тоже собираюсь сдавать квартиру в аренду. Как не попасть впросак? Антонина Емельянова, Фрунзенская набережная

— Антонина Анатольевна, в Управлении Росреестра по Москве мне сообщили следующее: «Мы призываем всех собственников квартир быть бдительными в отношении своего имущества. Сейчас летний период, и много квартир в Москве сдается в аренду. Заключая подобные договоры, необходимо максимально тщательно подойти к проверке арендатора, так как не исключены варианты подделки представленных документов, в том числе удостоверяющих личность.

Если речь идет о длительной аренде — больше года, в этом случае надежнее будет зарегистрировать договор в Росреестре. В качестве профилактических мер мы также рекомендуем эпизодически просматривать популярные интернет-порталы и базы недвижимости с объявлениями о возможной купле-продаже своих объектов».

Короче говоря, будьте бдительны!

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