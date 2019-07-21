Китайское предупреждение. Поднебесная познала мощь Красной армии

КВЖД к 1929 году была настоящей головной болью СССР на Дальнем Востоке. Памятник великим инфраструктурным проектам Российской империи вызывал постоянное напряжение между советским правительством, с одной стороны, и послереволюционным Китаем — с другой.

— Это была первая крупная войсковая операция РККА после окончания Гражданской войны с применением авиации, кораблей Дальневосточной (Амурской) флотилии, десантов и танков. Дорога была построена Россией в самом начале ХХ века, принадлежала России и шла через территорию Китая, — пояснил военный историк Валерий Сидоров. — Китайцы, придя в себя после Гражданской войны, должны были попытаться изменить статус важнейшего инфраструктурного объекта в свою пользу.

Спустя почти сто лет сложно представить масштабы, а ведь КВЖД соединяла Читу с Владивостоком и Порт-Артуром напрямую с Транссибирской магистралью. Вокруг дороги существовала и охранялась зона отчуждения. Это длилось до тех пор, пока фактический правитель Маньчжурии Чжан Сюэлян с подачи главнокомандующего Национальной революционной армией Чан Кайши не решил разорвать «неравноправный договор» с СССР. Последовали разгром администрации дороги, пленение и высылка работников. Их заменили бывшими белогвардейцами.

В ответ была сформирована Особая Краснознаменная Дальневосточная армия под командованием Василия Блюхера. Против нее действовали китайские части и отряды белоэмигрантов. За месяцы боев были взяты ряд городов на севере Китая, расчищена полоса вдоль дороги. Проявить себя успели все — и летчики, и пехота, и матросы речных мониторов, и десантники на Амуре. Мир подписали 22 декабря того же года.

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