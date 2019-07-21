Столичные полицейские провели рейд по «резиновым квартирам»

Современная 17-этажная новостройка на Цимлянской улице привлекает к себе повышенное внимание жителей района. Но, увы, не как перспективный объект недвижимости.

— Нас больше интересует именно так называемая движимость этого дома, — рассказывает Галина Ким, пенсионерка из дома напротив. — Квартиры сданы, но пустуют — в одних делают ремонт непонятные люди, которые, скорее всего, не имеют документов. В подъезд постоянно заходят подозрительные люди с баулами, тюками. Страшно!

Подозрительное соседство вынудило жителей обратиться за помощью к властям.

— Мы совместно с сотрудниками полиции, участниками проекта «Безопасная столица» решили провести рейд, чтобы разобраться в ситуации. В ходе мероприятия будут проверены документы с точки зрения миграционного законодательства, — говорит один из инициаторов рейда, депутат Мосгордумы Инна Святенко. — Кроме того, новоселы жалуются, что некоторые квартиры самовольно вскрываются и заселяются людьми, не имеющими на это жилье никаких прав.

Поднимаемся на 17-й этаж, стучим в двери, заходим. Полицейские проверяют документы, по телефону сверяют сведения с дежурным по части.

— Дыма без огня не бывает! — убеждена Инна Святенко.

И точно: в ходе рейда в доме были обнаружены граждане, которые здесь незаконно живут и работают в квартирах. И объяснения своему пребыванию дают просто смехотворные.

— Да мы здесь прогуливаемся, — убеждают сотрудников полиции трое мужчин, которых участники рейда остановили на лестничной клетке.

Оказалось, у одного из них нет документов, у второго — криминальное прошлое, третий и вовсе хотел сбежать с места действия, но полицейские начеку.

Проходим вниз, проверяя этаж за этажом. Картина во многих квартирах одна и та же. Полным ходом идет ремонт, в углу сложены матрасы, подушки, одеяла.

— Я приехал из Джалал-Абада, — уверяет один из рабочих Ержан Кержакулов. — Все документы на руках, здесь не живу, а постельные принадлежности нужно отвезти другу.

Активисты проекта «Безопасная Москва», которые в подобном рейде не впервые, говорят, что в однушке могут поместиться до 25 человек — спят на двух-, трехъярусных койках, в центре комнаты расстилают матрасы. Не верится. Но в доме № 16 на Цимлянской улице нас ждет именно такая квартира.

Точное количество детей, женщин и мужчин, приехавших с Кубы, посчитать невозможно — в каждой комнате не менее шести спальных мест. В комнатах навалены коробки, мешки с китайскими аксессуарами, обувью, одеждой. «Жильцы» пытаются объяснить, что приехали в Москву, чтобы купить на рынке товар и отвезти домой. Русского языка, конечно, никто из них не знает. Пришлось «туристам» ехать в дежурную часть.

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