Московское «Динамо» в большинстве проиграло «Рубину»
Матч между московским «Динамо» и казанским «Рубином» прошел 21 июля на «ВТБ-Арене». Столичный клуб, играя в большинстве, буквально «подарил» гостям три очка, пропустив на последней минуте добавленного времени. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Стоит отметить, что шаг к удалению «Рубин» сделал уже на третьей минуте матча. Полузащитник казанцев Евгений Башкиров получил желтую карточку за фол на игроке бело-голубых. Второе предупреждение футболист заработал ближе к концу первого тайма, после чего арбитр удалил его с поля.
Таким образом, у «Динамо» было более 50 минут, чтобы реализовать большинство. Однако сделать ему этого не удалось.
Более того, развязка встречи произошла на самом исходе добавленных арбитром к основному времени матча трех минут. Форвард «Рубина» Бека Микелтадзе во время грамотно разыгранной контратаки казанцев принял мяч в центре штрафной бело-голубых, оценил обстановку и без шансов для голкипера пробил в правый от него угол.
Гости побеждают в меньшинстве, а у «Динамо» после двух туров чемпионата остается одно очко.
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