Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом»
Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью в матче второго тура чемпионата России с командой «Ростов».
Встреча на стадионе «Ростов Арена» закончилась со счетом 2:2. Из числа хозяев поля отличились Хорен Байрамян и Александр Зуев. Ответные мячи со стороны гостей забили Фернандо и Георгий Джикия, сообщает РБК.
На данный момент в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Спартак» делит первое место с «Ростовом» и «Арсеналом» (у команд по четыре очка). Однако 21 июля, в воскресенье, пройдут еще четыре матча второго тура первенства: «Урал» — «Ахмат», «Локомотив» — «Тамбов», «Динамо» — «Рубин» и «Сочи» — «Зенит».
Между тем ранее опрос показал, что самым популярным футбольным клубом среди россиян является московский «Спартак».
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