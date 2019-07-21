Москвичи стали больше тратить на покупки

Расчет проводили с января по май. За пять месяцев потребительская активность москвичей выросла. Эксперты связывают этот факт с ростом доходов.

— Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Москве за первые пять месяцев выросла на восемь процентов к аналогичному периоду прошлого года, — отчитались в экономическом блоке городского правительства.

При этом, как отметили в мэрии, увеличился и товарооборот всех видов присутствующей в Москве продукции. Так, по продовольственным товарам, включая напитки и табак, показатель вырос на 7,8 процента — до 1,1 триллиона рублей. Чуть меньший рост товарооборота отмечается по непродовольственной категории: на 4,7 процента — до 887 миллиардов рублей.

— Покупатели в основном предпочитают делать покупки в торговых организациях, нежели на рынках, — добавляют в столичном Департаменте экономической политики и развития города.

По сведениям ведомства, на торговые организации приходится 92 процента общего оборота — 1,83 триллиона рублей. А вот на рынки — лишь восемь процентов от общей суммы — 159 миллиардов рублей.

— Посещаемость торговых центров увеличилась на 2,7 процента, — добавили в городском департаменте.

Аналитики Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний подтвердили рост индекса потребительской уверенности. После его спада во втором полугодии 2018-го, начиная с этого года, отмечается его рост. Молодежь и старшее поколение отмечают позитивные изменения в стране.

Индекс примерно соответствует параметрам индикатора в стабильные периоды 2002–2005 и 2011 годов, отмечается в исследовании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Тихонов, министр Правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города:

— Покупатели в Москве стали тратить больше денег на покупки. Об этом свидетельствуют цифры: оборот розничной торговли российской столицы за пять месяцев, в январе–мае нынешнего года, увеличился на 6,4 процента по сравнению с январем–маем прошлого года. Он вырос до 1,99 триллиона рублей. Одной из основных причин роста покупательной способности доходов населения является рост заработных плат.

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