Столичный велопрокат бьет рекорды

Объем велопроката в Москве с начала года сравнялся со всем 2017 годом.

— Велопрокат прочно вошел в жизнь москвичей и стал полноценной частью транспортной системы города. И сегодня пользователи уже совершили более 2,6 миллиона поездок, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В среднем на одном велосипеде совершается около восьми поездок в сутки.

Сезон велопроката в Москве начался с 25 апреля. В этом году велопрокат впервые открылся в 12 районах — Алтуфьевский, Дмитровский, Западное Дегунино, Капотня, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Очаково-Матвеевское, Щукино, а также Москворечье-Сабурово и Братеево.

— По сравнению с 2013 годом, когда в столице велопрокат только появился, в прошлом году количество поездок выросло с 78 тысяч до 4,25 миллиона, то есть в 54 раза, — добавили в пресс-службе департамента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

— В 2013 году, когда сервис велопроката только заработал в столице, насчитывалось всего 79 точек с 550 велосипедами. Сегодня горожанам доступно уже порядка 530 станций и более пяти тысяч велосипедов в разных районах города. Рост почти в десять раз, такой динамики нет ни в одном городе мира. Благодаря тому, что можно взять велосипед в одном месте, а вернуть в другом, прокат удобен для хордовых поездок — между станциями метрополитена на соседних линиях, а также как транспорт первой и последней мили.

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