Сергей Собянин пригласил горожан на светомузыкальное шоу метромоста
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальных сетях опубликовал приглашение для всех горожан посетить светомузыкальное шоу Смоленского метромоста.
Глава столицы отмечает, что представления будут проходить по вечерам. Ближайшее шоу — 21 июля.
По словам Собянина, весной 2019 года Смоленский метромост украсили динамичной подсветкой, которая, в частности, может подстраиваться под длину светового дня.
— А теперь там по вечерам проходит светомузыкальное шоу. Чтобы его увидеть и услышать, надо встать на набережной, скачать приложение «Смоленский мост» и в 22:00 нажать кнопку «слушать», — пишет мэр Москвы на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, что светомузыкальное шоу начали демонстрировать с 12 июля.
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