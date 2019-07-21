Зеленский ответил на вопрос о «посадках» на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в штабе своей партии «Слуга народа». В процессе разговора глава государства также ответил на вопрос о «посадках» на Украине.
Отметим, что встреча прошла по окончании выборов в Верховную раду. По предварительным результатам, «Слуга народа» лидирует из числа выдвигающихся партий.
Вопрос о «посадках» касался, в первую очередь, проблемы борьбы с коррупцией на Украине. Зеленский ответил, что это действительно одно из приоритетных направлений работы правительства страны.
— Мы занимаемся этим процессом, появится правительство, появится новый генеральный прокурор, — передает слова президента РИА Новости.
Также в качестве приоритетных направлений работы Зеленский выделил возвращение на Украину моряков, которых задержали и арестовали в России после инцидента в Керченском проливе.
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