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Фильм «Мстители. Финал» стал самым кассовым за историю кино

Максим Землянский
• 22:37 • 21 июля 2019
«Мстители. Финал» собрал в прокате более 2,9 миллиарда долларов
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«Мстители. Финал» собрал в прокате более 2,9 миллиарда долларов
Фото: https://twitter.com/Avengers

Художественный фильм «Мстители. Финал» стал самым кассовым за всю историю кинематографа. Ранее рекорд принадлежал «Аватару». Однако в 2019 году творению Джеймса Кэмерона пришлось «подвинуться».

Продюсер Marvel  Кевин Файги на фестивале Comic-Con в американском Сан-Диего, который прошел 21 июля, сообщил, что «Мстители. Финал» собрал в прокате более 2,9 миллиарда долларов. Фильму понадобилось порядка четырех месяцев, чтобы обойти «Аватар». Предыдущий рекордсмен собрал в прокате 2,79 миллиарда долларов. Об этом напоминает The Guardian.

Кроме того, последняя часть «Мстителей» стала рекордсменом по сборам за первую неделю. Через семь дней после выхода картины она «заработала» 1,22 миллиарда долларов.

Файги все же отмечает, что «Аватар» по-прежнему остается самым финансово успешным фильмом в истории, если делать скидку на инфляцию за десять лет.

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