Группа «Meталлика» исполнила песню «Группа крови» на концерте в Лужниках
• 00:28 • 22 июля 2019
Поделиться:
0
doc76bmekj4101th4mg1nu
Metallica выступила в Москве в рамках своего тура WorldWiredTour
Фото: https://www.instagram.com/metallica/
Американская метал-группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» на русском языке.
Видео, на котором музыканты поют легендарную композицию, выложили в Сети в YouTube поклонники группы.
Песня «Группа крови» вошла в одноименный альбом, который группа «Кино» выпустила в 1988 году. Впервые Виктор Цой ее исполнил 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.
Читайте также: Британский музыкант Эд Ширан посетил свою скульптуру в парке Горького
01:2622 июля 2019
00:5822 июля 2019
00:4022 июля 2019
23:2821 июля 2019
22:5321 июля 2019
22:3721 июля 2019
22:1921 июля 2019
21:4321 июля 2019
21:2621 июля 2019
20:1921 июля 2019
19:5421 июля 2019
18:3121 июля 2019
18:2321 июля 2019
18:1321 июля 2019
17:3721 июля 2019
17:2021 июля 2019
17:1621 июля 2019
16:5521 июля 2019
16:2621 июля 2019
15:5921 июля 2019
15:4321 июля 2019
14:4921 июля 2019
14:4221 июля 2019
14:3621 июля 2019
14:3121 июля 2019
14:1621 июля 2019
13:4821 июля 2019
13:3621 июля 2019
13:3621 июля 2019
13:1121 июля 2019
12:3521 июля 2019
12:1521 июля 2019
12:0321 июля 2019
11:4621 июля 2019
11:4421 июля 2019
11:0721 июля 2019
10:5921 июля 2019
10:2621 июля 2019
09:3921 июля 2019
09:2621 июля 2019
08:2621 июля 2019
08:1921 июля 2019
07:4821 июля 2019
07:2421 июля 2019
06:5421 июля 2019
06:3621 июля 2019
05:5321 июля 2019
05:1621 июля 2019
04:5421 июля 2019
04:3421 июля 2019
03:3821 июля 2019
03:1621 июля 2019
02:4821 июля 2019
02:2321 июля 2019
01:5821 июля 2019
01:3721 июля 2019
01:1721 июля 2019
00:5421 июля 2019
00:3921 июля 2019
00:1721 июля 2019
23:5620 июля 2019
23:3520 июля 2019
22:0720 июля 2019
21:3820 июля 2019
20:5620 июля 2019
20:3220 июля 2019
19:5620 июля 2019
18:4420 июля 2019
18:2420 июля 2019
18:1320 июля 2019
17:1220 июля 2019
16:5620 июля 2019
16:5020 июля 2019
16:4020 июля 2019
16:1420 июля 2019
16:1320 июля 2019
16:0320 июля 2019
15:5020 июля 2019
15:3220 июля 2019
14:4420 июля 2019
14:2420 июля 2019
13:5220 июля 2019
13:3820 июля 2019
13:2620 июля 2019
13:2020 июля 2019
13:0920 июля 2019