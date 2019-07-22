Полиция задержала подозреваемых в телефонном мошенничестве
Сотрудники полиции задержали пятерых мужчин, подозреваемых в телефонном мошенничестве.
Следователи установили, что злоумышленники звонили пожилым людям, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Потом они сообщали, что пенсионерам положена денежная компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки, но для ее получения им нужно оплатить налоговую пошлину.
Троих пенсионеров мужчинам удалось обмануть — они перевели деньги мошенникам.
— В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона и Приморского края задержаны пятеро мужчин в возрасте от 31 до 45 лет. Обнаружена электронная база данных и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержанных подозревают в 50 мошенничествах в нескольких российских регионах. Общий ущерб превысил 12 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России.
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